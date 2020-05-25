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Фоньини отказался от предложения Джоковича принять участие в турнире в балканских странах

Фоньини отказался от предложения Джоковича принять участие в турнире в балканских странах
Теннис / ATP 0

Итальянский теннисист Фабио Фоньини рассказал, что первая ракетка мира серб Новак Джокович предложил ему принять участие в турнире Adria Tour. Но 11-я ракетка мира Фоньини отклонил предложение. Итальянец пояснил, что он пока не готов играть.

Adria Tour будет проходить в Сербии, Хорватии, Черногории и Боснии. Участие в соревнованиях помимо Джоковича подтвердили австриец Доминик Тим и болгарин Григор Димитров.

«Мы говорили с Джоковичем. Он писал мне полчаса назад, предложил принять участие в турнире. Но я пока не чувствую, что готов. Ведь был такой перерыв.

Человечество ещё с таким не встречалось. Мы думали, что мы неуязвимы, что являемся владельцами и покорителями природы. А теперь мы поняли, что являемся никем. Вселенная берёт своё. В гористой местности, в которой я вырос, в море вернулись дельфины», — цитирует Фоньини Tennis World USA.

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