Джокович: я обеспечил себе комфортную жизнь и ощущаю ответственность за других игроков

Серб Новак Джокович высказался по поводу предложенной им в апреле идеи финансовой помощи теннисистам, занимающим низкие позиции в рейтинге, на время остановившей все международные турниры пандемии коронавируса.
«Заработав много денег, мы обеспечили себе комфортную жизнь. Нам очень повезло, и мы всегда будем благодарны за это. Но 90-95% теннисистов, как и аналогичный процент всех людей, испытывают трудности. Для этих игроков стоит вопрос о том, продолжат ли они выступать, и финансовая помощь им очень важна.
Я ощущаю ответственность и как глава Совета игроков, и как первая ракетка мира. Мне удалось много заработать, и теперь я должен внести свой вклад, насколько это возможно. Мы обсуждали эту тему с Роджером Федерером и Рафаэлем Надалем. Я рад реакции теннисистов в это непростое время», — приводит слова Джоковича Globo Esporte.
Напомним, некоторые игроки отнеслись к предложению Новака негативно, в том числе один из лидеров мужского тенниса, австриец Доминик Тим.
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