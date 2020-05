ESPN назвал Давыденко одним из лучших теннисистов, которые не выигрывали «Большой шлем»

Американский канал ESPN составил список лучших игроков ATP и WTA туров, которые не выигрывали турнир «Большого шлема» в одиночном разряде. В этот список попал россиянин Николай Давыденко — бывшая третья ракетка мира, победитель 21 турнира ATP, в том числе трёх «Мастерсов».

Лучшие теннисисты, которые не выигрывали турнир «Большого шлема», по версии ESPN:

Гильермо Кория. Лучший результат — финал «Ролан Гаррос» (2004).

Николай Давыденко — полуфинал «Ролан Гаррос» (2005, 2007), полуфинал US Open (2006, 2007).

Давид Феррер — финал «Ролан Гаррос» (2013).

Тодд Мартин — финал US Open (1999), финал Australian Open (1994).

Мирослав Мечирж — финал Australian Open (1989), финал US Open (1986).

Давид Налбандян — финал Уимблдона (2002).

Марсело Риос — финал Australian Open (1998).

Робин Сёдерлинг — финал «Ролан Гаррос» (2009, 2010).