ESPN назвал Давыденко одним из лучших теннисистов, которые не выигрывали «Большой шлем»

Американский канал ESPN составил список лучших игроков ATP и WTA туров, которые не выигрывали турнир «Большого шлема» в одиночном разряде. В этот список попал россиянин Николай Давыденко — бывшая третья ракетка мира, победитель 21 турнира ATP, в том числе трёх «Мастерсов».
Лучшие теннисисты, которые не выигрывали турнир «Большого шлема», по версии ESPN:
Гильермо Кория. Лучший результат — финал «Ролан Гаррос» (2004).
Николай Давыденко — полуфинал «Ролан Гаррос» (2005, 2007), полуфинал US Open (2006, 2007).
Давид Феррер — финал «Ролан Гаррос» (2013).
Тодд Мартин — финал US Open (1999), финал Australian Open (1994).
Мирослав Мечирж — финал Australian Open (1989), финал US Open (1986).
Давид Налбандян — финал Уимблдона (2002).
Марсело Риос — финал Australian Open (1998).
Робин Сёдерлинг — финал «Ролан Гаррос» (2009, 2010).
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