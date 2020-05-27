Квитова и Мухова сыграют в финале выставочного турнира в Чехии

В Чехии состоялись матчи 1/2 финала CTS Presidents Cup — турнира, в котором принимают участие ведущие местные игроки. Выставочные соревнования проходят по олимпийской системе.



Финалистами мужской сетки стали Михаэл Врбенски и Зденек Коларж. Первый в двух партиях обыграл Иржи Легечку (6:2, 6:3), а второй — Вита Коприву (6:3, 7:6 (7:3).



В женских полуфиналах обошлось без неожиданностей — первая и вторая сеяные Петра Квитова и Каролина Мухова разыграют главный трофей CTS Presidents Cup. Двукратная победительница Уимблдона в двух сетах обыграла Катержину Синякову (7:5, 6:4), а 23-летняя Мухова переиграла Барбору Стрыцову (6:1, 4:6, 1:0 — отказ Стрыцовой).

Решающие матчи турнира состоятся завтра, 28 мая.