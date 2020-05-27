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Квитова и Мухова сыграют в финале выставочного турнира в Чехии

Квитова и Мухова сыграют в финале выставочного турнира в Чехии
Теннис / ATP 0

В Чехии состоялись матчи 1/2 финала CTS Presidents Cup — турнира, в котором принимают участие ведущие местные игроки. Выставочные соревнования проходят по олимпийской системе.

Финалистами мужской сетки стали Михаэл Врбенски и Зденек Коларж. Первый в двух партиях обыграл Иржи Легечку (6:2, 6:3), а второй — Вита Коприву (6:3, 7:6 (7:3).

В женских полуфиналах обошлось без неожиданностей — первая и вторая сеяные Петра Квитова и Каролина Мухова разыграют главный трофей CTS Presidents Cup. Двукратная победительница Уимблдона в двух сетах обыграла Катержину Синякову (7:5, 6:4), а 23-летняя Мухова переиграла Барбору Стрыцову (6:1, 4:6, 1:0 — отказ Стрыцовой).

Решающие матчи турнира состоятся завтра, 28 мая.

ČTS President's Cup (ж). 1/2 финала
27 мая 2020, среда. 13:15 МСК
Барбора Стрыцова
Чехия
Барбора Стрыцова
Б. Стрыцова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
1 		6 0 6
6 		4 1 10
         
Каролина Мухова
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова
ČTS President's Cup (ж). 1/2 финала
27 мая 2020, среда. 16:35 МСК
Петра Квитова
Чехия
Петра Квитова
П. Квитова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6  
5 		4  
         
Катержина Синякова
Чехия
Катержина Синякова
К. Синякова
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