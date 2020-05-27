Квитова и Мухова сыграют в финале выставочного турнира в Чехии
В Чехии состоялись матчи 1/2 финала CTS Presidents Cup — турнира, в котором принимают участие ведущие местные игроки. Выставочные соревнования проходят по олимпийской системе.
Финалистами мужской сетки стали Михаэл Врбенски и Зденек Коларж. Первый в двух партиях обыграл Иржи Легечку (6:2, 6:3), а второй — Вита Коприву (6:3, 7:6 (7:3).
В женских полуфиналах обошлось без неожиданностей — первая и вторая сеяные Петра Квитова и Каролина Мухова разыграют главный трофей CTS Presidents Cup. Двукратная победительница Уимблдона в двух сетах обыграла Катержину Синякову (7:5, 6:4), а 23-летняя Мухова переиграла Барбору Стрыцову (6:1, 4:6, 1:0 — отказ Стрыцовой).
Решающие матчи турнира состоятся завтра, 28 мая.
ČTS President's Cup (ж). 1/2 финала
27 мая 2020, среда. 13:15 МСК
Барбора Стрыцова
Б. Стрыцова
Окончен
1 : 2
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Каролина Мухова
К. Мухова
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