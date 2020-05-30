Гауфф отреагировала на смерть Джорджа Флойда из-за полицейского вопросом «я следующая?»

16-летняя американская теннисистка Кори Гауфф, вышедшая в прошлом году в 4-й круг Уимблдона и ворвавшаяся в топ-50 мирового рейтинга, отреагировала на трагедию в Миннеаполисе 25 мая, когда из-за действий полицейского умер темнокожий Джордж Флойд.



«Использую голос, чтобы бороться с расизмом. Джордж Флойд, Ахмад Арбери, Бреонна Тейлор, Трейвон Мартин, Эрик Гарнер, Аяна Джонс, Фредди Грей и многие другие. Я следующая? Я не молчу. А вы?» — спросила Гауфф в «Твиттере», опубликовав видеоряд с подписями.

Посмотреть видео можно в «твиттере» Кори Гауфф

Напомним, афроамериканец Джордж Флойд был задержан полицией по подозрению в использовании фальшивого чека на $ 20. После задержания один из офицеров прижал шею мужчины к асфальту и удерживал около шести минут, несмотря на мольбы задержанного отпустить, потому что он не может дышать. Спустя какое-то время мужчина потерял сознание. Его увезла машина скорой помощи, но спасти жизнь в больнице ему не смогли.