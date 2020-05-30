Каролина Плишкова назвала слабаками мужчин, жалующихся на равные призовые с женщинами

Чешская теннисистка Каролина Плишкова, комментируя идею объединения мужского и женского туров, назвала слабаками мужчин, выступающих против лишь из-за того, что будут получать одинаковые призовые с женщинами.
«Я не из тех, кто выступает за равную оплату. Но мне не нравятся мужчины, которые жалуются и сетуют, что мы будем получать одинаковые призовые. Они выглядят слабаками, когда жалуются, что получают на равных с женщинами. Так происходит только на турнирах „Большого шлема“. Понимаю, им приходится играть дольше, но они же мужчины, они сильнее нас.
Не вижу причин нас сравнивать. Не претендую на одинаковые призовые с мужчинами, но хочу иметь равные шансы сыграть на центральном корте или попасть в телеэфир. Это может стать возможным при условии слияния туров и точно пойдёт на пользу женщинам, так что я за слияние, это хороший шаг», — приводит слова Плишковой The Guardian.
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