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Дель Потро расстался с тренером, чтобы тот смог поработать с Лондеро

Дель Потро расстался с тренером, чтобы тот смог поработать с Лондеро
Теннис / ATP 0

Аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро сообщил о прекращении трудовых отношений с тренером Себастьяном Прието. Специалист будет работать с соотечественником дель Потро — Хуаном Лондеро.

«Хочу поделиться новостью. Мы прекратили сотрудничество с Себастьяном ради его работы с Хуаном Лондеро. Я же пока продолжу проходить реабилитацию после травмы.

Очень благодарен Прието за все эти годы вместе. Он отличный тренер и классный человек. Всего тебе наилучшего!» — написал Хуан-Мартин на своей странице в «Твиттере».

Дель Потро и Прието работали почти три года — их сотрудничество началось после Открытого чемпионата США 2017 года.

Напомним, Хуан-Мартин продолжает восстанавливаться после травмы колена — теннисисту понадобилось две операции. Последний полноценный сезон дель Потро провёл в 2018 году.

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