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Векич: я завершила карьеру Шараповой

Векич: я завершила карьеру Шараповой
Теннис / WTA 0

Хорватская теннисистка Донна Векич поделилась мнением о россиянке Марии Шараповой, которая в феврале 2020 года объявила о завершении карьеры. Последний матч Шарапова провела с Векич, уступив хорватской спортсменке.

«Никто об этом не знает, но в межсезонье мы часто тренировались вместе. И она меня просто разнесла: 6:1.

Разумеется, тренировочные матчи — это другое дело но она была в прекрасной форме. Я думала, что Мария возьмёт какой-то титул, а в итоге вышло, что я же и завершила её карьеру», — сказала Векич в интервью Podcast Inkubator.

33-летняя Шарапова — бывшая первая ракетка мира, победительница пяти турниров “Большого шлема” в одиночном разряде в 2004—2014 годах. Также она обладательница серебряной медали летней Олимпиады 2012 года в Лондоне.

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