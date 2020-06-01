Векич: я завершила карьеру Шараповой

Хорватская теннисистка Донна Векич поделилась мнением о россиянке Марии Шараповой, которая в феврале 2020 года объявила о завершении карьеры. Последний матч Шарапова провела с Векич, уступив хорватской спортсменке.

«Никто об этом не знает, но в межсезонье мы часто тренировались вместе. И она меня просто разнесла: 6:1.

Разумеется, тренировочные матчи — это другое дело но она была в прекрасной форме. Я думала, что Мария возьмёт какой-то титул, а в итоге вышло, что я же и завершила её карьеру», — сказала Векич в интервью Podcast Inkubator.

33-летняя Шарапова — бывшая первая ракетка мира, победительница пяти турниров “Большого шлема” в одиночном разряде в 2004—2014 годах. Также она обладательница серебряной медали летней Олимпиады 2012 года в Лондоне.