В Sports Illustrated потратили 15 часов, чтобы нарисовать купальник на теле Возняцки

Американское издание Sports Illustrated поделилось воспоминаниями о фотосессии датской теннисистки Каролины Возняцки. Спортсменка снималась на берегу океана обнажённой. Её оригинальный красный купальник был нарисован художниками по телу девушки. Таким образом, на Возняцки не было ничего, кроме краски.



«Потребовалось 15 часов, чтобы раскрасить тело Каролины Возняцки. И это того стоило! Буквально каждая минута того стоила!» – написано на странице Sports Illustrated Swimsuit в «Твиттере».

Фотосессия Возняцки для Sports Illustrated Swimsuit состоялась четыре года назад.

Фотографию можно посмотреть в «твиттере» Sports Illustrated Swimsuit.

Возняцки — бывшая первая ракетка мира, победительница Открытого чемпионата Австралии — 2018.