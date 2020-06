Western & Southern Open в 2020 году может быть перенесён из Цинциннати в Нью-Йорк

Ассоциация тенниса США (USTA) обратилась к Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) и Женской теннисной ассоциации (WTA) с предложением о переносе места проведения турниров, которые должны пройти в Цинциннати накануне US Open, в Нью-Йорк, сообщает The New York Times.

В Цинциннати с 16 по 23 августа должны пройти мужской «Мастерс-1000» и женский турнир категории Premier — Western & Southern Open. Перенос соревнований в Нью-Йорк позволит иностранным теннисистам и болельщикам не переезжать по стране, а оставаться на территории одного штата до Открытого чемпионата США, благодаря чему снизится риск заражения коронавирусом.



Матчи основной сетки US Open должны начаться в Нью-Йорке 31 августа.



Теннисный тур приостановлен с середины марта. «Ролан Гаррос» перенесён на осень, Уимблдон отменён. В середине мая ATP и WTA из-за угрозы распространения коронавируса продлили приостановку всех турниров до 31 июля.