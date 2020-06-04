Павлюченкова: если бы была футболисткой, хотела бы играть в атаке

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова рассказала, как перенесла карантин из-за пандемии коронавируса. Также россиянка призналась, что любит футбол.
«Я практически весь карантин тренировалась. Обустроила весь дом под тренировки.
Угнетает, что нет путешествий. Я вообще в России так долго не находилась никогда на одном месте.
Мне нравится играть в паре. Иногда хочется, чтобы девочка на корте помогала. Бывает, что встану не с той ноги. А если вдвоём, то атмосфера будет другой, мы будем шутить, поддерживать друг друга.
С детства я интересуюсь футболом. С папой ходили на матчи «Крыльев Советов». Практически все матчи чемпионата мира 2018 года я смотрела. Если бы я была футболисткой, хотела бы играть в атаке. Я и в теннисе играю агрессивно», — сказала Павлюченкова во время прямого эфира в «Инстаграме» с футболисткой Ксенией Коваленко.
- 4 июня 2020
-
17:37
-
17:15
-
16:28
-
13:22
-
11:19
-
09:09
-
01:05
- 3 июня 2020
-
23:43
-
21:29
-
20:07
-
18:06
-
15:43
-
13:39
-
11:41
-
09:59
-
09:39
- 2 июня 2020
-
23:17
-
22:27
-
20:51
-
18:38
-
17:18
-
16:44
-
13:39
-
11:18
-
09:19
-
06:22
-
01:37
-
00:50
- 1 июня 2020
-
21:55
-
20:03
-
13:37
-
09:40
- 31 мая 2020
-
22:47
-
19:55
-
16:58