Павлюченкова: если бы была футболисткой, хотела бы играть в атаке

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова рассказала, как перенесла карантин из-за пандемии коронавируса. Также россиянка призналась, что любит футбол.

«Я практически весь карантин тренировалась. Обустроила весь дом под тренировки.

Угнетает, что нет путешествий. Я вообще в России так долго не находилась никогда на одном месте.

Мне нравится играть в паре. Иногда хочется, чтобы девочка на корте помогала. Бывает, что встану не с той ноги. А если вдвоём, то атмосфера будет другой, мы будем шутить, поддерживать друг друга.

С детства я интересуюсь футболом. С папой ходили на матчи «Крыльев Советов». Практически все матчи чемпионата мира 2018 года я смотрела. Если бы я была футболисткой, хотела бы играть в атаке. Я и в теннисе играю агрессивно», — сказала Павлюченкова во время прямого эфира в «Инстаграме» с футболисткой Ксенией Коваленко.