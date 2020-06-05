Теннисист Эванс рассказал о злости, испытанной в ходе отстранения за употребление кокаина

Британский теннисист Даниэль Эванс, которому пришлось отбыть годичную дисквалификацию за кокаин, признался, что спортивный психолог называл его тогда одним из самых злых людей.
Эванс вынужден был пропустить сезон-2017, после того как в его крови обнаружили следы кокаина. В настоящий момент 30-летний теннисист занимает 28-е место в рейтинге ATP и является первой ракеткой Великобритании.
«Когда я обратился к спортивному психологу, он сказал, что я, вероятно, был одним из самых злых людей, с которым он когда-либо общался. Когда я вернулся, он сказал мне, что у меня было очень много сдержанного гнева от запрета на соревнования.
Когда я возвращался в теннис, я не получил достаточной поддержки от тех, кому помогал ранее. Я много выступал за свою страну, но мне не очень-то помогали вернуться на турниры», — приводит слова спортсмена Reuters.
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