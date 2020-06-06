Свитолина у моря в Монте-Карло: идти или не идти?

Украинская теннисистка Элина Свитолина, пятая ракетка мира, победительница 14 соревнований WTA, в том числе Итогового чемпионата в 2018 году, и полуфиналистка двух турниров «Большого шлема» в прошлом сезоне, выложила фотографию из Монте-Карло (Монако). В связи с благоприятным налоговым режимом там живут многие теннисисты и другие спортсмены.
«Идти или не идти?» — подписала Элина фото, сопроводив его несколькими смайликами, в том числе морской волны и солнца.
Посмотреть фотографию можно в «Инстаграме» Свитолиной
Напомним, из-за пандемии коронавируса проведение официальных теннисных турниров приостановлено и возобновится не ранее середины июля. Тем не менее в Европе и США уже проводятся выставочные соревнования, в том числе с участием звёзд мирового тенниса.
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