Тони Надаль: ожидал скорого возвращения Федерера. Его повторная операция — плохая новость
Испанец Тони Надаль, дядя Рафаэля Надаля, на протяжении многих лет тренировавший племянника и приведший его к большинству титулов, прокомментировал повторную операцию швейцарца Роджера Федерера. 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» недавно сообщил, что ему пришлось пройти дополнительную артроскопическую процедуру на правом колене, поэтому Роджер вернётся на корт только в 2021 году.
«Ожидал увидеть возвращение тенниса и восстановившегося Роджера Федерера одновременно, это было бы здорово. Повторная операция — очень плохая новость. Если честно, хотелось бы смотреть за его игрой вечно. Впрочем, не думаю, что он закончит карьеру после этой травмы» — цитирует Тони Надаля Radio Marca.
Роджер Федерер объявил, что пропустит остаток сезона-2020
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