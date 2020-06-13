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Тони Надаль: ожидал скорого возвращения Федерера. Его повторная операция — плохая новость

Тони Надаль: ожидал скорого возвращения Федерера. Его повторная операция — плохая новость
Теннис / ATP 0

Испанец Тони Надаль, дядя Рафаэля Надаля, на протяжении многих лет тренировавший племянника и приведший его к большинству титулов, прокомментировал повторную операцию швейцарца Роджера Федерера. 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» недавно сообщил, что ему пришлось пройти дополнительную артроскопическую процедуру на правом колене, поэтому Роджер вернётся на корт только в 2021 году.

«Ожидал увидеть возвращение тенниса и восстановившегося Роджера Федерера одновременно, это было бы здорово. Повторная операция — очень плохая новость. Если честно, хотелось бы смотреть за его игрой вечно. Впрочем, не думаю, что он закончит карьеру после этой травмы» — цитирует Тони Надаля Radio Marca.

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