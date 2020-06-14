«Риски здесь буквально повсюду». Американский теннисист — об Adria Tour Джоковича

Американский теннисист Ноа Рубин отреагировал на новость об отмене одного из выставочных турниров серии Adria Tour, организованной сербом Новаком Джоковичем. Напомним, были отменены соревнования в Черногории. Это произошло в связи с различными трудностями, главной из которых является запрет на посещение Черногории гражданами Сербии в период пандемии коронавируса. Adria Tour должен был пройти в Черногории 27–28 июня.
«Уровень планирования всего этого очень низок. Риски здесь буквально повсюду», — написал Рубин в «Твиттере».
Затем Ноа ответил на несколько комментариев к этому посту. «Может быть, у них есть вакцина, про которую не слышал? Проводить сейчас матчи с болельщиками на трибунах рискованно. Разве теннис стоит такого риска? И как можно говорить, что риска уже нет, когда запросто может начаться вторая волна коронавируса? Считаю, рисковать здоровьем болельщиков нельзя».
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