Тим стал победителем Adria Tour в Белграде, обыграв в финале Краиновича

Третья ракетка мира австрийский теннисист Доминик Тим стал победителем первого из выставочных турниров серии Adria Tour. В финале соревнований в Белграде Тим в трёх сетах нанёс поражение сербу Филипу Краиновичу со счётом 4:3 (7:2), 2:4, 4:2. Встреча продолжалась 1 час 16 минут.

Ранее финалисты стали победителями в своих подгруппах. Но если Тим выиграл все три матча, то Краинович с двумя победами лишь по дополнительным показателям опередил организатора турнира первую ракетку мира Новака Джоковича и представителя Германии Александра Зверева.

Adria Tour стартовал 13 июня в Белграде. С 20 по 21 июня матчи пройдут в Хорватии, а с 3 по 4 июля — в Боснии и Герцеговине. Соревнования в Черногории 27 и 28 июня отменены.