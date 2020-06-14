Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Тим стал победителем Adria Tour в Белграде, обыграв в финале Краиновича

Тим стал победителем Adria Tour в Белграде, обыграв в финале Краиновича
Теннис / ATP 0

Третья ракетка мира австрийский теннисист Доминик Тим стал победителем первого из выставочных турниров серии Adria Tour. В финале соревнований в Белграде Тим в трёх сетах нанёс поражение сербу Филипу Краиновичу со счётом 4:3 (7:2), 2:4, 4:2. Встреча продолжалась 1 час 16 минут.

Adria Tour. Финал
14 июня 2020, воскресенье. 21:35 МСК
Филип Краинович
Сербия
Филип Краинович
Ф. Краинович
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 2 		4 2
4 7 		2 4
         
Доминик Тим
Австрия
Доминик Тим
Д. Тим

Ранее финалисты стали победителями в своих подгруппах. Но если Тим выиграл все три матча, то Краинович с двумя победами лишь по дополнительным показателям опередил организатора турнира первую ракетку мира Новака Джоковича и представителя Германии Александра Зверева.

Турнирная таблица

Adria Tour стартовал 13 июня в Белграде. С 20 по 21 июня матчи пройдут в Хорватии, а с 3 по 4 июля — в Боснии и Герцеговине. Соревнования в Черногории 27 и 28 июня отменены.

Новак Джокович не сумел выйти в финал Adria Tour в Белграде
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020