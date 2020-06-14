Тим стал победителем Adria Tour в Белграде, обыграв в финале Краиновича
Третья ракетка мира австрийский теннисист Доминик Тим стал победителем первого из выставочных турниров серии Adria Tour. В финале соревнований в Белграде Тим в трёх сетах нанёс поражение сербу Филипу Краиновичу со счётом 4:3 (7:2), 2:4, 4:2. Встреча продолжалась 1 час 16 минут.
Adria Tour. Финал
14 июня 2020, воскресенье. 21:35 МСК
Филип Краинович
Ф. Краинович
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|2
|
|2
|4
Доминик Тим
Д. Тим
Ранее финалисты стали победителями в своих подгруппах. Но если Тим выиграл все три матча, то Краинович с двумя победами лишь по дополнительным показателям опередил организатора турнира первую ракетку мира Новака Джоковича и представителя Германии Александра Зверева.
Adria Tour стартовал 13 июня в Белграде. С 20 по 21 июня матчи пройдут в Хорватии, а с 3 по 4 июля — в Боснии и Герцеговине. Соревнования в Черногории 27 и 28 июня отменены.
Новак Джокович не сумел выйти в финал Adria Tour в Белграде
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