Александрова уступила Кар. Плишковой на выставочном турнире в Праге, взяв всего 3 гейма

Российская теннисистка Екатерина Александрова уступила третьей ракетке мира Каролине Плишковой в третьем матче выставочного турнира в Праге (Чехия) Tipsport Elite Trophy со счётом 2:6, 1:6.
Продолжительность встречи составила 48 минут. Плишкова 5 раз подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 7. На счету Александровой 3 эйса, 6 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 2.
В предыдущем матче, который состоялся вчера, 15 июня, Александрова уступила сестре Каролины, Кристине Плишковой.
Помимо Александровой и сестёр Плишковых в турнире принимают участие 7 чешских спортсменок: Никола Бартункова, Маркета Вондроушова, Барбора Крейчикова, Тереза Мартинцова, Катержина Синякова, Барбора Стрыцова и Линда Фрухвиртова.
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