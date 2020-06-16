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Александрова уступила Кар. Плишковой на выставочном турнире в Праге, взяв всего 3 гейма

Александрова уступила Кар. Плишковой на выставочном турнире в Праге, взяв всего 3 гейма
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Екатерина Александрова уступила третьей ракетке мира Каролине Плишковой в третьем матче выставочного турнира в Праге (Чехия) Tipsport Elite Trophy со счётом 2:6, 1:6.

Продолжительность встречи составила 48 минут. Плишкова 5 раз подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 7. На счету Александровой 3 эйса, 6 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 2.

В предыдущем матче, который состоялся вчера, 15 июня, Александрова уступила сестре Каролины, Кристине Плишковой.

Помимо Александровой и сестёр Плишковых в турнире принимают участие 7 чешских спортсменок: Никола Бартункова, Маркета Вондроушова, Барбора Крейчикова, Тереза Мартинцова, Катержина Синякова, Барбора Стрыцова и Линда Фрухвиртова.

Tipsport Elite Trophy. Матч 3
16 июня 2020, вторник. 15:05 МСК
Екатерина Александрова
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		1  
6 		6  
         
Каролина Плишкова
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