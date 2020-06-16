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Каролина Плишкова: в следующем году тоже будут заражённые. Чем раньше вернёмся, тем лучше

Каролина Плишкова: в следующем году тоже будут заражённые. Чем раньше вернёмся, тем лучше
Теннис / WTA 0

Третья ракетка мира, чешская теннисистка Каролина Плишкова прокомментировала приостановку теннисного сезона из-за пандемии коронавируса.

«В какой-то момент сезон должен возобновиться. Уверена, даже в следующем году будут заражённые, так что совсем-совсем безопасным проведение турниров никогда не станет. Думаю, чем раньше мы начнём, тем лучше.

Ограничения на US Open? Я была бы рада, если бы со мной смогли поехать минимум два человека», — приводит слова Плишковой New York Times.

Проведение турниров ATP и WTA приостановлено и будет возобновлено не ранее августа. Пока в Европе и США проходят только выставочные турниры. В настоящее время Плишкова и её сестра Кристина принимают участие в выставочном турнире в Праге.

Александрова проиграла второй матч за день, уступив Кр. Плишковой на турнире в Праге
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