Каролина Плишкова: в следующем году тоже будут заражённые. Чем раньше вернёмся, тем лучше

Третья ракетка мира, чешская теннисистка Каролина Плишкова прокомментировала приостановку теннисного сезона из-за пандемии коронавируса.

«В какой-то момент сезон должен возобновиться. Уверена, даже в следующем году будут заражённые, так что совсем-совсем безопасным проведение турниров никогда не станет. Думаю, чем раньше мы начнём, тем лучше.



Ограничения на US Open? Я была бы рада, если бы со мной смогли поехать минимум два человека», — приводит слова Плишковой New York Times.

Проведение турниров ATP и WTA приостановлено и будет возобновлено не ранее августа. Пока в Европе и США проходят только выставочные турниры. В настоящее время Плишкова и её сестра Кристина принимают участие в выставочном турнире в Праге.