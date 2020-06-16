Каролина Плишкова: в следующем году тоже будут заражённые. Чем раньше вернёмся, тем лучше
Третья ракетка мира, чешская теннисистка Каролина Плишкова прокомментировала приостановку теннисного сезона из-за пандемии коронавируса.
«В какой-то момент сезон должен возобновиться. Уверена, даже в следующем году будут заражённые, так что совсем-совсем безопасным проведение турниров никогда не станет. Думаю, чем раньше мы начнём, тем лучше.
Ограничения на US Open? Я была бы рада, если бы со мной смогли поехать минимум два человека», — приводит слова Плишковой New York Times.
Проведение турниров ATP и WTA приостановлено и будет возобновлено не ранее августа. Пока в Европе и США проходят только выставочные турниры. В настоящее время Плишкова и её сестра Кристина принимают участие в выставочном турнире в Праге.
Александрова проиграла второй матч за день, уступив Кр. Плишковой на турнире в Праге
- 16 июня 2020
-
15:30
-
14:49
-
13:45
-
13:13
-
12:12
-
11:16
-
10:48
-
10:42
-
10:16
-
10:00
-
09:27
-
01:29
-
00:03
- 15 июня 2020
-
21:06
-
20:25
-
18:27
-
17:09
-
16:25
-
15:41
-
15:33
-
14:50
-
13:07
-
12:37
-
11:48
-
11:10
-
10:56
-
10:16
-
09:44
-
09:32
-
02:20
- 14 июня 2020
-
23:28
-
21:03
-
18:48
-
16:20
-
15:12
Партнерский контент