Марсело Риос рассказал, как договорился о результате матча с Сампрасом

Бывшая первая ракетка мира чилиец Марсело Риос рассказал, как однажды договорился о результате выставочного матча со знаменитым Питом Сампрасом, и поведал о его реакции.

«Теннис всегда был очень скучным видом спорта. И легенды тенниса такие же.

Однажды я пригласил Пита Сампраса на выставочный матч в Чили и сказал, что договорился о результате — ну, как обычно. В итоге я обыграл его 7:6 в третьем сете, и Пит очень бесился. Он орал: «Ты хоть знаешь, кто я такой?!» — приводит слова Риоса издание We Love Tennis.

Высшее достижение Риоса на ТБШ — финал Открытого чемпионата Австралии 1998 года. 48-летний Сампрас — 14-кратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, был первой ракеткой мира в общей сложности в течение 286 недель, установив рекорд по продолжительности пребывания в этом статусе среди мужчин. Рекорд продержался до 2012 года, когда был побит Роджером Федерером.