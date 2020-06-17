Марсело Риос рассказал, как договорился о результате матча с Сампрасом

Бывшая первая ракетка мира чилиец Марсело Риос рассказал, как однажды договорился о результате выставочного матча со знаменитым Питом Сампрасом, и поведал о его реакции.
«Теннис всегда был очень скучным видом спорта. И легенды тенниса такие же.
Однажды я пригласил Пита Сампраса на выставочный матч в Чили и сказал, что договорился о результате — ну, как обычно. В итоге я обыграл его 7:6 в третьем сете, и Пит очень бесился. Он орал: «Ты хоть знаешь, кто я такой?!» — приводит слова Риоса издание We Love Tennis.
Высшее достижение Риоса на ТБШ — финал Открытого чемпионата Австралии 1998 года. 48-летний Сампрас — 14-кратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, был первой ракеткой мира в общей сложности в течение 286 недель, установив рекорд по продолжительности пребывания в этом статусе среди мужчин. Рекорд продержался до 2012 года, когда был побит Роджером Федерером.
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