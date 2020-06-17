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Шамиль Тарпищев: сроки проведения мужского «Кубка Кремля» должны сохраниться

Шамиль Тарпищев: сроки проведения мужского «Кубка Кремля» должны сохраниться
Теннис / ATP 0

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился мыслями о публикации календарей WTA и ATP на оставшиеся месяцы 2020 года. Исходя из них, женский турнир «ВТБ Кубок Кремля» должен пройти со 2 по 8 ноября. Судьба мужской сетки турнира остаётся неизвестной — АТР сформировала календарь лишь до конца сентября.

«WTA устаканивает календарь. Так как понятно, что Кубка Федерации в этом году не будет. ATP ещё обсуждает, но сроки проведения мужского „Кубка Кремля“ должны сохранить», — цитирует Трапищева ТАСС.

В середине июля ожидается дальнейшее обновление запланированного мужского графика после «Ролан Гаррос», включая турниры в Азии перед европейскими турнирами в закрытых помещениях, кульминацией которого станет финал Nitto ATP в Лондоне, завершающий сезон. «Кубок Кремля» входит в этот перечень турниров.

ATP опубликовала обновлённый календарь турниров. Сезон возобновится 14 августа
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