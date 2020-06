Американец Харрисон ответил критикам нового формата US Open

Американский теннисист Райан Харрисон поддержал решение о проведении US Open в обновлённом формате. Ранее стало известно, что на соревнованиях в Нью-Йорке не будет квалификации, а сетки в парном разряде сокращены вдвое. Новый формат вызвал недовольство многих игроков, которые не попадут на турнир по рейтингу.

«Думаю, важно, чтобы все понимали картину действий US Open в целом. Теннис — это бизнес, и ATP-тур поддерживает Челленджер-тур финансово. US Open делает огромные вклады, финансово поддерживая челленджеры в США. Без US Open не было бы ни Цинциннати, ни Вашингтона (турниры ATP) и американские челленджеры получили бы мощнейший удар на годы вперёд.

Я понимаю, что многие игроки, которые думают, что потеряют шансы сыграть в квалификации, очень расстроены. Однако получение чеков на сумму, которую 10 лет назад получали игроки за первый раунд основной сетки, — это не уйти с пустыми руками. Игроков, которые расстроены невозможностью сыграть, я бы хотел подбодрить, призвав взглянуть на картину в целом. Нужно ценить то, что US Open сумел прорваться в таких сложных обстоятельствах. Спасибо, USTA и US Open", — написал Харрисон в своём «твиттере».

US Open пройдёт с 31 августа по 13 сентября.