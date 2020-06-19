Американец Харрисон ответил критикам нового формата US Open

Американский теннисист Райан Харрисон поддержал решение о проведении US Open в обновлённом формате. Ранее стало известно, что на соревнованиях в Нью-Йорке не будет квалификации, а сетки в парном разряде сокращены вдвое. Новый формат вызвал недовольство многих игроков, которые не попадут на турнир по рейтингу.
«Думаю, важно, чтобы все понимали картину действий US Open в целом. Теннис — это бизнес, и ATP-тур поддерживает Челленджер-тур финансово. US Open делает огромные вклады, финансово поддерживая челленджеры в США. Без US Open не было бы ни Цинциннати, ни Вашингтона (турниры ATP) и американские челленджеры получили бы мощнейший удар на годы вперёд.
Я понимаю, что многие игроки, которые думают, что потеряют шансы сыграть в квалификации, очень расстроены. Однако получение чеков на сумму, которую 10 лет назад получали игроки за первый раунд основной сетки, — это не уйти с пустыми руками. Игроков, которые расстроены невозможностью сыграть, я бы хотел подбодрить, призвав взглянуть на картину в целом. Нужно ценить то, что US Open сумел прорваться в таких сложных обстоятельствах. Спасибо, USTA и US Open", — написал Харрисон в своём «твиттере».
US Open пройдёт с 31 августа по 13 сентября.
- 19 июня 2020
-
13:04
-
11:44
-
10:50
-
09:18
-
09:17
-
01:35
-
00:45
- 18 июня 2020
-
23:49
-
23:22
-
20:14
-
17:48
-
15:11
-
14:13
-
13:31
-
12:37
-
09:27
-
05:56
-
05:27
-
00:59
-
00:41
- 17 июня 2020
-
23:43
-
21:51
-
21:50
-
20:18
-
19:44
-
18:27
-
17:49
-
17:24
-
16:37
-
16:18
-
15:18
-
15:00
-
14:12
-
13:37
-
13:02