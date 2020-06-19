Россиянка Савиных — о решении по US Open: это полная ерунда

Российская теннисистка Валерия Савиных прокомментировала ситуацию вокруг возобновления турниров. В частности, стало известно, что на предстоящем Открытом чемпионате США не будет квалификации, а сетки в парном разряде сокращено вдвое. Таким образом, Савиных не может рассчитывать на попадание в основную сетку US Open.

«Это полная ерунда. Для нас нет никаких турниров. Лишь около 150 человек будут играть, а остальные игроки тура — нет. 90 % тура не получат возможности соревноваться. Они хотят, чтобы выступали лишь игроки из топ-100, остальные же должны оставаться дома», — приводит слова Савиных Tennis.

В одиночном рейтинге WTA Савиных занимает 210-ю строчку, в парном — 127-ю. US Open пройдёт с 31 августа по 13 сентября.