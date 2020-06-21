Тренер Южного — о US Open: лучше играть без зрителей, чем вообще не играть

Тренер Борис Собкин, известный по работе с двукратным обладателем Кубка Дэвиса и двукратным полуфиналистом US Open Михаилом Южным, высказал мнение о решении провести Открытый чемпионат США без зрителей.

«Если спросите, хорошо это или плохо, то ответ однозначный: плохо. А если спросите, что лучше: не играть вообще или играть без зрителей, я чётко отвечу — играть без зрителей. На мой взгляд, это очевидно со всех позиций. Лучше играть без зрителей, чем вообще не играть. Дело в том, что никто не знает, как долго продлится та ситуация, которая есть сейчас. Ну и что, всем сейчас не жить? А спорт — это часть жизни. В Москве разве закончилась эпидемия? Нет, не закончилась. Открывают кафе? Открывают. Надо продолжать жить. Другое дело — надо соблюдать все возможные меры безопасности.

В целом организаторы пошли навстречу участникам. Ты можешь привозить с собой сколько хочешь людей. И помимо гостиницы, можешь снять дом. Как это часто делают на Уимблдоне. И в этом доме может жить столько людей, сколько ты хочешь. В гостиницах дают два номера. Один за счёт организаторов, другой – за счёт участника. Каждый номер — максимум на два человека. То есть, по количеству сопровождающих теннисистам пошли навстречу. При этом нельзя снимать жилье на Манхэттене — там много людей и наибольшая угроза заразы», — приводят слова Собкина «Известия».