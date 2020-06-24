Менеджер Димитрова: Григору не предлагали пройти тест ни в Белграде, ни в Задаре

Георгий Стойменов, менеджер болгарского теннисиста Григора Димитрова, опроверг появившуюся информацию, согласно которой спортсмен отказывался пройти тест на коронавирус на турнире Adria Tour.

Димитров в итоге заразился коронавирусом, а организаторы турнира объявили о его досрочном завершении.

Срджан, отец Новака Джоковича, раскритиковал болгарина, назвав его виновным в произошедшем. По словам Срджана, Димитров отказывался делать тест и прилетел больным. Сам Джокович, а также его тренер и супруга Елена заболели коронавирусом.

«В связи со словами Срджана Джоковича хорватскому телевидению я бы хотел сделать заявление. Григор прилетел в Белград после того, как три месяца был на полной изоляции. Ни в Белграде, ни в Задаре ему не предлагали пройти тест на коронавирус. Тестирование не было обязательным.

За безопаснее проведение турнира ответственность несут организаторы. Григор строго соблюдал все правила», — цитирует Стойменова Tenniskafe.