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Менеджер Димитрова: Григору не предлагали пройти тест ни в Белграде, ни в Задаре

Менеджер Димитрова: Григору не предлагали пройти тест ни в Белграде, ни в Задаре
Теннис / ATP 0

Георгий Стойменов, менеджер болгарского теннисиста Григора Димитрова, опроверг появившуюся информацию, согласно которой спортсмен отказывался пройти тест на коронавирус на турнире Adria Tour.

Димитров в итоге заразился коронавирусом, а организаторы турнира объявили о его досрочном завершении.
Срджан, отец Новака Джоковича, раскритиковал болгарина, назвав его виновным в произошедшем. По словам Срджана, Димитров отказывался делать тест и прилетел больным. Сам Джокович, а также его тренер и супруга Елена заболели коронавирусом.

«В связи со словами Срджана Джоковича хорватскому телевидению я бы хотел сделать заявление. Григор прилетел в Белград после того, как три месяца был на полной изоляции. Ни в Белграде, ни в Задаре ему не предлагали пройти тест на коронавирус. Тестирование не было обязательным.

За безопаснее проведение турнира ответственность несут организаторы. Григор строго соблюдал все правила», — цитирует Стойменова Tenniskafe.

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