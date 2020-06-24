«Он хотел порадовать людей». Экс первая ракетка мира вступился за Джоковича

Бывший первый номер парного мужского рейтинга АТР Пол Макнэми прокомментировал тот факт, что выставочный турнир, организованный главой совета игроков и первой ракеткой мира Новаком Джоковичем, стал очагом коронавируса.
«Я встречал много больших чемпионов, но Новак — особенный. Он выделяется среди всех своей человечностью и великодушием.
Ситуация на его турнире? Думаю, он просто хотел порадовать людей, но недооценил вирус. Конечно же, последствия серьёзные, однако все вокруг только и делают, что язвят и сыпят обвинениями.
Стоит подумать дважды, прежде чем осуждать человека со столь чистым сердцем, который облажался», — написал Макнэми в своём «твиттере».
13-14 и 20-21 июня в Белграде (Сербия) и Задаре (Хорватия) прошли матчи выставочного турнира Adria Tour, организатором которого выступил Новак Джоковича. Общественность критически высказывалась по поводу условий, в которых проходили соревнования, — теннисисты не соблюдали социальную дистанцию, а на трибунах присутствовали зрители.
Как итог — этап турнира в Задаре не был доигран по причине обнаружения коронавируса у первой ракетки Болгарии Григора Димитрова. Позже стало известно о заражении хорвата Борны Чорича и самого Джоковича.
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