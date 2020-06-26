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В Атланте проведут выставочный турнир со зрителями, сыграют Иснер, Тиафо и Куэрри

В Атланте проведут выставочный турнир со зрителями, сыграют Иснер, Тиафо и Куэрри
Теннис / ATP 0

В Атланте (США) с 3 по 5 июля будет проходить очередной выставочный турнир. Восемь участников разделят на две команды – «Звёзды» и «Полосы».

Капитаном команды «Звёзд» станет Фрэнсис Тиафо. В команду также войдут Тейлор Фритц, Рейлли Опелка и Томми Пол. Команду «Полос» возглавит Джон Иснер. Также с ним сыграют Сэм Куэрри, Теннис Сандгрен и Стив Джонсон.

За победу в первый день будут присуждать 1 очко, во второй день – 2, в третий день – 3. Победит та команда, которая наберёт больше очков.

На турнир будут пускать зрителей. Так, болельщикам разрешат занять примерно 30% мест на трибунах. Ожидается, что каждый день там будут присутствовать около 450 фанатов.

Выставочный турнир заменит соревнования ATP в Атланте, которые должны были стартовать 27 июля.

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