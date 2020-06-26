Тренер С. Уильямс считает, что Федерер ещё сможет выиграть турнир «Большого шлема»
Патрик Муратоглу, тренер американской теннисистки Серены Уильямс, поделился мнением о перспективах швейцарца Роджера Федерера. 38-летний швейцарец объявил, что не выйдет на корт в 2020 году, чтобы залечить травму колена.
«Мы уже видели, как Федерер выигрывает турнир «Большого шлема» через шесть месяцев после травмы. Они, Федерер, Джокович, Надаль и Серена — единственные, кто могут сделать это. Поэтому я не думаю, что у Федерера будут особые проблемы», — цитирует Муратоглу Tennis World USA.
В феврале швейцарец перенёс операцию на правом колене, однако недавно ему пришлось сделать повторную артроскопическую процедуру.
2020 год станет для Федерера первым сезоном с 2000 года, в котором он не добрался до финала хотя бы одного турнира ATP.
Роджер Федерер объявил, что пропустит остаток сезона-2020
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