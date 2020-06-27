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Водитель, сопровождавший игроков на турнире Джоковича в Задаре, заболел коронавирусом

Водитель, сопровождавший игроков на турнире Джоковича в Задаре, заболел коронавирусом
Теннис / ATP 0

Ещё один человек, связанный с проведением выставочного турнира Adria Tour в Задаре, сдал тест на коронавирус, который показал положительный результат, сообщает издание B92. Заражённым оказался водитель, сопровождавший игроков по ходу соревнований.

Вспышка коронавирусной инфекции произошла на турнире Adria Tour в Задаре в минувшие выходные. Среди теннисистов коронавирус был обнаружен у Григора Димитрова, Борны Чорича, Виктора Троицки и Новака Джоковича. Также заразился тренер Джоковича Горан Иванишевич, два фитнес-тренера, пятилетний ребёнок, который был на вечеринке с теннисистами и журналист.

Всего тестирование прошли 40 человек, 175 человек отправились на карантин.

Проведение Adria Tour в Задаре было прервано перед финальным матче, сразу после новостей о заражении Димитрова.

Горан Иванишевич сдал положительный тест на коронавирус
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