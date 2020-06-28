Маррей: вряд ли сыграю на «Мастерсе» в Нью-Йорке. Не хочу травмироваться перед US Open

Двукратный олимпийский чемпион, экс первая ракетка мира из Великобритании Энди Маррей рассказал о планах на первые недели после возобновления сезона.
«Не думаю, что сыграю на „Мастерсе“, который состоится в Нью-Йорке. Не хочу получить травму, которая помешает выступить на Открытом чемпионате США. Скорее, сыграл бы в Вашингтоне, а турнир в Нью-Йорке пропустил. Конечно, если все эти турниры состоятся.
Многие игроки будут участвовать не во всех крупных турнирах, это очевидно. Небезопасно играть, к примеру, полуфинал Нью-Йорка, после чего уже во вторник стартовать на грунте в Мадриде», — цитирует Энди Tennis 365.
Ранее шотландец выступил с предложением пересмотреть рейтинговую систему АТР. По его мнению, не все игроки по объективным причинам смогут защитить прошлогодние очки.
На этой неделе Энди выступал на выставочном турнире в Великобритании, однако до финала не дошёл, уступив в матче 1/2 финала. Позже стало известно о его отказе играть в матче за третье место.
- 28 июня 2020
-
15:59
-
15:33
-
14:52
-
13:47
-
12:39
-
11:23
-
10:21
-
09:35
-
00:12
- 27 июня 2020
-
22:07
-
17:45
-
16:07
-
15:52
-
15:06
-
14:35
-
13:53
-
12:06
-
11:13
-
09:34
-
09:09
-
00:48
- 26 июня 2020
-
23:46
-
20:13
-
16:10
-
16:06
-
15:42
-
15:00
-
14:19
-
13:47
-
12:54
-
11:50
-
11:03
-
11:03
-
10:06
-
09:30