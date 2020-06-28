Маррей: вряд ли сыграю на «Мастерсе» в Нью-Йорке. Не хочу травмироваться перед US Open

Двукратный олимпийский чемпион, экс первая ракетка мира из Великобритании Энди Маррей рассказал о планах на первые недели после возобновления сезона.



«Не думаю, что сыграю на „Мастерсе“, который состоится в Нью-Йорке. Не хочу получить травму, которая помешает выступить на Открытом чемпионате США. Скорее, сыграл бы в Вашингтоне, а турнир в Нью-Йорке пропустил. Конечно, если все эти турниры состоятся.



Многие игроки будут участвовать не во всех крупных турнирах, это очевидно. Небезопасно играть, к примеру, полуфинал Нью-Йорка, после чего уже во вторник стартовать на грунте в Мадриде», — цитирует Энди Tennis 365.



Ранее шотландец выступил с предложением пересмотреть рейтинговую систему АТР. По его мнению, не все игроки по объективным причинам смогут защитить прошлогодние очки.



На этой неделе Энди выступал на выставочном турнире в Великобритании, однако до финала не дошёл, уступив в матче 1/2 финала. Позже стало известно о его отказе играть в матче за третье место.