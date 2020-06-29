Лопес надеется, что ситуация с турниром Джоковича не навредит имиджу тенниса

Испанский теннисист Фелисьяно Лопес прокомментировал ситуацию со вспышкой коронавируса на турнире Новака Джоковича.
«То, что сделал Джокович, не поможет возвращению тенниса. Он мог бы справиться лучше, я уверен. Но сербские власти, здравоохранительные организации, которые разрешили им устроить турнир с 4 тысячами зрителей без масок на трибунах, также несут ответственность за случившееся.
Помимо участия в турнире, теннисисты играли в футбол, посещали вечеринки. Этого стоило избежать и поступить иначе. Им позволили провести мероприятие, которое повлияло на имидж тенниса несоответствующим образом. Это серьёзный спорт, как футбол или баскетбол. Спортсмены должны служить примером.
Надеюсь, у людей не останется негативного представления о теннисе. Произошедшее в Белграде не предвещает ничего хорошего перед возобновлением сезона», — приводит слова Лопеса Tennis World USA.
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