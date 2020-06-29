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Лопес надеется, что ситуация с турниром Джоковича не навредит имиджу тенниса

Лопес надеется, что ситуация с турниром Джоковича не навредит имиджу тенниса
Теннис / ATP 0

Испанский теннисист Фелисьяно Лопес прокомментировал ситуацию со вспышкой коронавируса на турнире Новака Джоковича.

«То, что сделал Джокович, не поможет возвращению тенниса. Он мог бы справиться лучше, я уверен. Но сербские власти, здравоохранительные организации, которые разрешили им устроить турнир с 4 тысячами зрителей без масок на трибунах, также несут ответственность за случившееся.

Помимо участия в турнире, теннисисты играли в футбол, посещали вечеринки. Этого стоило избежать и поступить иначе. Им позволили провести мероприятие, которое повлияло на имидж тенниса несоответствующим образом. Это серьёзный спорт, как футбол или баскетбол. Спортсмены должны служить примером.

Надеюсь, у людей не останется негативного представления о теннисе. Произошедшее в Белграде не предвещает ничего хорошего перед возобновлением сезона», — приводит слова Лопеса Tennis World USA.

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