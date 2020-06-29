Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Россет: Джоковича раздражает популярность Федерера и Надаля

Россет: Джоковича раздражает популярность Федерера и Надаля
Теннис / ATP 0

Бывшая 10-я ракетка мира швейцарец Марк Россет поделился мнением о сербском теннисисте Новаке Джоковиче.

«Джокович — противоречивая личность. Что бы он ни сказал, это ставится под сомнение. Я не осуждаю его, потому что у каждого свои убеждения и мотивы. Но в целом Джокович остаётся загадкой.

Высказывания его отца о других теннисистах я считаю неприемлемыми. Даже если ты любишь сына больше всего на свете, так говорить нельзя. Это просто глупо. Если бы мой отец говорил подобные вещи, я бы ударил ему по лицу. Заявления его отца и провал Adria Tour плохо влияют на имидж тенниса.

Теннисная публика испытывает неприязнь к Джоковичу. Ему сложно соревноваться в популярности с Роджером Федерером и Рафаэлем Надалем. Понимаю, его это раздражает. Он первая ракетка мира и отличный игрок, но Федерер и Надаль — легенды», — приводит слова Россета Bluewin.

Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020