Россет: Джоковича раздражает популярность Федерера и Надаля

Бывшая 10-я ракетка мира швейцарец Марк Россет поделился мнением о сербском теннисисте Новаке Джоковиче.
«Джокович — противоречивая личность. Что бы он ни сказал, это ставится под сомнение. Я не осуждаю его, потому что у каждого свои убеждения и мотивы. Но в целом Джокович остаётся загадкой.
Высказывания его отца о других теннисистах я считаю неприемлемыми. Даже если ты любишь сына больше всего на свете, так говорить нельзя. Это просто глупо. Если бы мой отец говорил подобные вещи, я бы ударил ему по лицу. Заявления его отца и провал Adria Tour плохо влияют на имидж тенниса.
Теннисная публика испытывает неприязнь к Джоковичу. Ему сложно соревноваться в популярности с Роджером Федерером и Рафаэлем Надалем. Понимаю, его это раздражает. Он первая ракетка мира и отличный игрок, но Федерер и Надаль — легенды», — приводит слова Россета Bluewin.
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