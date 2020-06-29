С 10 по 15 августа в Праге пройдёт грунтовый турнир WTA
С 10 по 15 августа в Праге (Чехия) пройдёт грунтовый турнир WTA, сообщает Ceska Televize.
По данным источника, это новый турнир, который было решено провести из-за отмены апрельского турнира в Праге. Сообщается, что призовой фонд составит $ 225 тыс. (почти € 200 тыс.). Помимо этого, турнир смогут посетить две тысячи зрителей.
Напомним, из-за пандемии коронавируса проведение международных теннисных турниров было приостановлено в марте. На данный момент в Европе и США проходят только выставочные турниры. Сезон WTA планируется возобновить 3 августа на турнире в Палермо (Италия). Помимо этого, после возобновления сезона предполагается проведение в сжатые сроки трёх «Мастерсов», а также US Open и «Ролан Гаррос».
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