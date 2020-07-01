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Кори Гауфф: младший брат попросил привезти из Австралии 1% призовых

Кори Гауфф: младший брат попросил привезти из Австралии 1% призовых
Теннис / WTA 0

Американская теннисистка Кори Гауфф рассказала об отношениях с младшими братьями.

«Обычно я хочу не только победить, но и вдохновить людей. Мои братья являются одними из тех, кого я хочу мотивировать своими победами. Конечно, они равняются на меня, поэтому я стараюсь подавать им исключительно хороший пример.

Когда я еду на какие-то турниры, то спрашиваю у них, что они хотят в подарок. К примеру, один из братьев попросил привезти из Австралии ожерелье из зубов акулы. Второй же попросил 1% призовых. Или даже 10%. Мне не очень нравится, как он ориентирован на деньги — ему всего 12 лет. Знаете, он бы мог вообще начать с 50%, и в итоге мы бы сторговались на 10%. Как бы то ни было, пока он не получил ни копейки», — цитирует 16-летнюю Гауфф BBC.

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