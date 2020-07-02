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«Ролан Гаррос» пройдёт со зрителями. Билеты поступят в продажу 16 июля

«Ролан Гаррос» пройдёт со зрителями. Билеты поступят в продажу 16 июля
Теннис / Большой шлем 0

Продажа билетов на «Ролан Гаррос» 2020 откроется 16 июля, сообщает пресс-служба турнира в «Твиттере».

«Федерация тенниса Франции (FFT) продолжит адаптироваться к ситуации, вызванной пандемией коронавируса. Был подготовлен протокол, чтобы защитить зрителей во время этого исторического розыгрыша «Ролан Гаррос», — сказано в сообщении.

Провести Открытый чемпионат Франции планируется с 27 сентября по 11 октября. Изначально турнир должен быть пройти с 25 мая по 7 июня.

Из-за пандемии коронавируса проведение международных теннисных турниров было приостановлено. ATP и WTA-туры возобновятся в начале августа. После возобновления сезона предполагается проведение в сжатые сроки трёх «Мастерсов», а также US Open.

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