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Аргентинский финал и первые титулы Надаля в Париже. Сетки РГ-2004-2006

Аргентинский финал и первые титулы Надаля в Париже. Сетки РГ-2004-2006
Теннис 0

В статистическую базу «Чемпионата» добавлены сетки мужского одиночного разряда «Ролан Гаррос» 2004, 2005 и 2006 годов.

«Ролан Гаррос»-2004. Мужчины. Турнирная сетка
«Ролан Гаррос»-2005. Мужчины. Турнирная сетка
«Ролан Гаррос»-2006. Мужчины. Турнирная сетка

Розыгрыш-2004 стал триумфом аргентинского тенниса. В полуфинал вышли три представителя Аргентины – Налбандян, Гаудио и Корья, а также британец Тим Хенмэн. В итоге финал получился чисто аргентинским – Гильермо Корья взял два первых сета, но затем Гастон Гаудио смог перевернуть ход встречи (0:6, 3:6, 6:4, 6:1, 8:6) и выиграть свой единственный в карьере турнир «Большого шлема».

Ролан Гаррос (м). Финал
06 июня 2004, воскресенье. 17:00 МСК
Гильермо Корья
Аргентина
Гильермо Корья
Г. Корья
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		6 4 1 6
0 		3 6 6 8
             
Гастон Гаудио
Аргентина
Гастон Гаудио
Г. Гаудио

В розыгрыше-2005 отлично выступил россиянин Николай Давыденко. Он выбил в 4-м круге прошлогоднего финалиста Корью, в четвертьфинале в пяти сетах справился с испанцем Томми Робредо, который кругом ранее остановил Марата Сафина. В полуфинале Давыденко вёл у аргентинца Мариано Пурты 2:1 по сетам, но в итоге уступил. В финале Пуэрта играл с дебютантом соревнований – испанцем Рафаэлем Надалем. Тот в полуфинале, в день своего 19-летия выбил из сетки первую ракетку мира Роджера Федерера. В решающем матче первый сет на тай-брейке взял Пуэрта, однако затем Надаля одержал волевую победу – 6:7, 6:3, 6:1, 7:5. Это был первый из 12 выигранных «Ролан Гаррос» испанца.

Ролан Гаррос (м). Финал
05 июня 2005, воскресенье. 17:00 МСК
Рафаэль Надаль
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 6 		6 6 7  
7 8 		3 1 5  
             
Мариано Пуэрта
Аргентина
Мариано Пуэрта
М. Пуэрта

В розыгрыше-2006 Николай Давыденко дошёл до четвертьфинала, где проиграл Давиду Налбандяну. Тот, в свою очередь, уступил в полуфинале Роджеру Федереру. В финале встретились 1-й и 2-й номера посева Федерер и Рафаэль Надаль, и испанец смог защитить прошлогодний титул, уступив стартовый сет – 1:6, 6:1, 6:4, 7:6.

Ролан Гаррос (м). Финал
11 июня 2006, воскресенье. 17:00 МСК
Роджер Федерер
Швейцария
Роджер Федерер
Р. Федерер
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		1 4 6 4  
1 		6 6 7 7  
             
Рафаэль Надаль
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль

Именно тогда Рафаэль Надаль стремительно завоевал себе негласный титул Грунтового короля. За карьеру он выиграл множество турниров на грунте, в том числе и 12 раз «Ролан Гаррос» (2005-2008, 2010-2014, 2017-2019).

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