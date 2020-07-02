Муратоглу считает, что пауза в сезоне пошла на пользу 38-летней Серене Уильямс

Известный тренер Патрик Муратоглу оценил шансы 38-летней американки Серены Уильямс выиграть ещё один турнир «Большого шлема».



«Жаль, у меня нет шара предсказаний, однако верю в её 24-й титул. В последнее время у неё были отличные результаты, а пауза в сезоне пошла ей даже на пользу — колену был нужен отдых.



Отдохнув, она начала тренировки, а последние 3-4 недели и вовсе ведёт полноценный подготовительный процесс.



Мы всегда на связи — Серена отправляет мне записи своих тренировок, после чего мы обсуждаем те или иные моменты. Как только она услышала, что US Open состоится, мотивация подскочила до небес. Это очень важно для такой возрастной теннисистки», — цитирует Муратоглу Essentially Sports.