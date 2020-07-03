Навратилова: Гауфф может изменить мир к лучшему

18-кратная победительница турниров серии «Большого шлема» в одиночном разряде Мартина Навратилова поделилась мнением о 16-летней американке Коко Гауфф, которая в начале июня поддержала ЛГБТ-сообщество и акцию Black Lives Matter («Жизни чёрных важны»).

«Она такая уравновешенная на корте и вне его. В ней были воспитаны выдающиеся качества, и это видно по её игре и активной политической позиции. Я улыбаюсь, когда вижу, чего она уже достигла и чего достигнет в будущем. Она одна из тех людей, кто может изменить мир к лучшему, и, кажется, хочет это сделать», — приводит слова Навратиловой Eurosport.

Гауфф — победительница трёх турниров WTA (из них один — в одиночном разряде), победительница Открытого чемпионата Франции 2018 года в одиночном разряде среди юниоров, победительница Открытого чемпионата США 2018 года в парном разряде среди юниоров.