Элина Свитолина попала на обложку Forbes

Пятая ракетка мира Элина Свитолина попала на обложку украинского Forbes. Теннисистка опубликовала фотографию журнала в «сториз» на своей странице в «Инстаграме».

Фото: https://www.instagram.com/elisvitolina/

Свитолина — финалистка Итогового чемпионата WTA в 2019 году. Помимо этого на счету Элины 14 титулов, в том числе на этом престижном турнире в 2018-м. Украинка выигрывала крупные турниры в Дубае (ОАЭ), Риме (Италия) и Торонто (Канада). На турнирах «Большого шлема» её лучший результат — полуфиналы Уимблдона и US Open.

Из-за пандемии коронавируса WTA-тур был приостановлен в марте и возобновится 3 августа на турнире в итальянском Палермо. После возобновления сезона также предполагается проведение в сжатые сроки трёх «Мастерсов», а также US Open и «Ролан Гаррос». На данный в момент в Европе и США проходят только выставочные турниры.