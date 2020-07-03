Рублёв и Хачанов узнали соперников по групповому этапу Thiem's 7

Состоялась жеребьёвка группового этапа выставочных соревнований Thiem's 7, на которых выступят российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублёв. Организатором турнира, который пройдёт в Кицбюэле (Австрия) в период с 7 по 11 июля, станет Доминик Тим.



Вторая ракетка России и 14-й номер рейтинга АТР Рублёв на групповом этапе сыграет с самим Тимом, немцем Яном-Леннардом Штруффом и норвежцем Каспером Руудом.



Соперниками 15-й ракетки мира Хачанова станут Маттео Берреттини из Италии, Роберто Баутиста-Агут из Испании и Деннис Новак из Австрии.



Призовой фонд турнира, который пройдёт в формате, аналогичном финалу АТР, составит $ 333 тыс. Каждый день будет как дневная, так и вечерняя сессия. На каждую игровую сессию в продаже будет доступно по 500 билетов. Это позволит обеспечить необходимое социальное дистанцирование на трибунах.



