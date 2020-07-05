Свитолина во второй раз за два дня проиграла теннисистке не из топ-100 рейтинга WTA

Украинская теннисистка Элина Свитолина, возобновившая выступления в сезоне два дня назад, сыграла очередной матч на выставочном турнире Elle Spirit Open в Швейцарии.



Выступая в Розовой группе, она проиграла 123-й ракетке мира из Швейцарии Виктории Голубич — 3:6, 1:6. Для украинки это поражение стало не первым на турнире — 3 июля она уступила 284-й ракетке мира из Швейцарии Симоне Вальтерт (2:6, 5:7), после чего выиграла у её соотечественницы Стефани Фёгель (3:6, 6:3, 10:7).



Последним официальным матчем Свитолиной является финальная встреча соревнований в Монтеррее (Мексика), где она одержала победу над Мари Бузковой из Чехии — 7:5, 4:6, 6:4.



В настоящее время 25-летняя украинка является пятой ракеткой мира. В 2020 году она провела 17 матчей, в 11 из которых одержала победу.