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Сёдерлинг: паниковал, когда думал о выходе на корт. Даже гуглил способы самоубийства

Сёдерлинг: паниковал, когда думал о выходе на корт. Даже гуглил способы самоубийства
Теннис / ATP 0

Двукратный финалист «Ролан Гаррос» Робин Сёдерлинг рассказал о психологических проблемах, с которыми столкнулся в конце карьеры.

«Было постоянное чувство тревоги, оно грызло меня изнутри. Сидел дома, уставившись в пустоту, малейший шум заставлял меня паниковать. После финала турнира в Бостаде в 2011-м начал паниковать и плакать. Плакал без остановки. Вернулся в отель, упал на кровать, и каждый раз, когда думал о возвращении на корт, начинал паниковать. Впервые почувствовал, что, как бы ни хотел, не смог бы выйти на корт. Даже под дулом пистолета.

Даже гуглил способы самоубийства. Не хотел умирать, но всё было лучше, чем эта жизнь в аду.

Мы редко говорим о психологических проблемах среди элиты мирового спорта, поэтому я захотел об этом рассказать. Тем, кто посвящает жизнь спорту, посоветовал бы усердно тренироваться и не волноваться. Занимайтесь спортом и продолжайте мечтать, а если всё получится, живите своей жизнью. Мне это так и не удалось», — приводит слова Сёдерлинга TVE.

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