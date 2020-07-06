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«Становится жарко». Элина Свитолина поделилась новым фото

«Становится жарко». Элина Свитолина поделилась новым фото
Теннис / WTA 0

Пятая ракетка мира Элина Свитолина опубликовала на своей странице в «Инстаграме» новую фотографию.

«Здесь становится так жарко», — написала Свитолина.

Посмотреть фотографию можно на странице Элины Свитолиной в «Инстаграме».

Свитолина — финалистка Итогового чемпионата WTA в 2019 году. Помимо этого на счету Элины 14 титулов, в том числе на этом престижном турнире в 2018-м. Украинка выигрывала крупные турниры в Дубае (ОАЭ), Риме (Италия) и Торонто (Канада). На турнирах «Большого шлема» её лучший результат — полуфиналы Уимблдона и US Open.

Из-за пандемии коронавируса WTA-тур был приостановлен в марте и возобновится 3 августа на турнире в итальянском Палермо. После возобновления сезона также предполагается проведение в сжатые сроки трёх «Мастерсов», а также US Open и «Ролан Гаррос».

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