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Элина Свитолина — о выступлении на US Open: буду решать в последний момент

Элина Свитолина — о выступлении на US Open: буду решать в последний момент
Теннис / WTA 0

Пятая ракетка мира, украинская теннисистка Элина Свитолина заявила, что примет решение о выступлении на Открытом чемпионате США и предшествующих ему турнирах в последний момент в зависимости от ситуации с коронавирусом.

«Сейчас я продолжаю следить за ситуацией в США, за тем, какие могут быть риски. Когда видишь данные о количестве инфицированных коронавирусом в США, то становится немного страшно. Понимаю, что в Нью-Йорке ситуация стабилизировалась, но в других штатах иная картина, которая влияет на всю страну. Пока ещё немало неопределённости: и об очках в рейтинге, и об условиях пребывания, и о тестах. Сложно всё это представить. Да и вообще, насколько справедливо проводить турнир, если не все имеют возможность приехать? Всё очень запутанно. Так что буду решать в последний момент», — приводит слова Свитолиной Tribune de Geneve.

Свитолина во второй раз за два дня проиграла теннисистке не из топ-100 рейтинга WTA
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