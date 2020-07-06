«Надеюсь, сумасшествие закончилось». Симона Халеп намерена сыграть на турнире в Палермо

Вторая ракетка мира румынка Симона Халеп поделилась ожиданиями от возобновления WTA-тура. Сезон планируется возобновить 3 августа на турнире в Палермо.

«Пока я не приняла окончательного решения, но надеюсь начать с Палермо. Без турниров тяжело, я скучаю по ним. Надеюсь, вскоре мы сможем путешествовать спокойно и без опасений, потому что это немного тревожно. Моя жизнь изменилась, всё стало иначе. Но тот факт, что я долго не выступала, тоже пошёл мне на пользу. Я хорошо отдохнула, очень этого хотела. Надеюсь, это сумасшествие закончилось», — приводит слова Халеп Sky Sports.

Из-за пандемии коронавируса WTA-тур был приостановлен в марте. После возобновления сезона предполагается проведение в сжатые сроки трёх «Мастерсов», а также US Open и «Ролан Гаррос».