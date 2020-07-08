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Хачанов проиграл Новаку на турнире в Кицбюэле

Хачанов проиграл Новаку на турнире в Кицбюэле
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Карен Хачанов потерпел второе поражение на выставочном турнире третьей ракетки мира Доминика Тима Thiem's 7. Сегодня, 8 июля, уроженец Москвы проиграл представителю Австрии Деннису Новаку со счётом 1:6, 4:6. Продолжительность встречи составила 1 час 8 минут.

Вчера Карен уступил испанцу Роберто Баутиста-Агуту со счётом 4:6, 3:6. Это был первый матч Хачанова с 27 февраля, когда он в четвертьфинале турнира в Дубае уступил сербу Новаку Джоковичу.

Участие в турнире также принимают Ян-Леннард Штруфф (Германия), Маттео Берреттини (Италия), Каспер Рууд (Норвегия), Андрей Рублёв (Россия) и Доминик Тим (Австрия).

Турнир проходит с 7 по 11 июля в австрийском городе Кицбюэле. Призовой фонд соревнования — € 300 тыс. Следующим соперником Хачанова будет Берреттини.

Thiem's 7. Группа Soccercoin
08 июля 2020, среда. 15:55 МСК
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		4  
6 		6  
         
Деннис Новак
Австрия
Деннис Новак
Д. Новак
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Новости. Теннис
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