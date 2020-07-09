«Как приятно находиться долго в своей стране!» Светлана Кузнецова — о паузе в сезоне

Российская теннисистка Светлана Кузнецова рассказала, как проводит время во время приостановки теннисного сезона.

«Пока нет разъездов на турниры и другие соревнования, я наконец-то могу позволить себе пожить обычной жизнью, что очень тяжело с моей карьерой.



Не могу передать, насколько приятно находиться долго в своей стране! Безумно рада постоянно видеться со своими родными и близкими, и самое важное – не думать о скучающей собаке. Наконец появилось время на готовку и походы в гости к друзьям!



Как только откроют границы, я бы с удовольствием поехала на отдых в Грецию или Италию! Обожаю эти красивые страны с самыми гостеприимными людьми, которых я когда-либо встречала. Но отдых мне только снится.



Дай бог, чтобы начались турниры и были соблюдены все меры предосторожности. Безопасность спортсменов и зрителей – самое важное и не стоит никаких денег», — написала Кузнецова на своей странице в «Инстаграме».

Посмотреть фотографию можно на странице Светланы Кузнецовой в "Инстаграме".