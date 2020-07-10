Халеп рассказала, почему отказаться танцевать с Джоковичем на чемпионском балу Уимблдона
Румынская теннисистка Симона Халеп поделилась воспоминаниями от победы на Уимблдоне — 2019.
«Моя мечта сбылась, хотя, наверное, родители радовались больше меня. Безусловно, все мечтают выиграть Уимблдон, но я никогда не верила, что смогу это сделать — мне просто не хватало смелости поверить в это. Здорово, что теперь я буду чемпионкой турнира целых два года, буду наслаждаться этим.
Кстати, в этом году мне снова прислали полотенца и другой мерч — появилось ощущение, что я действительно буду выступать на турнире.
Почему не танцевала на чемпионском балу с Джоковичем? Я сильно переживала, даже уточнила, могу ли я отказаться. Мне сказали, что решение за мной, поэтому я отказалась. Почему? Боялась упасть», — цитирует Халеп официальный сайт WTA.
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