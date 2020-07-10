Полуфинал Thiem's 7 Берреттини — Рублёв из-за дождя перенесён на 11 июля
На выставочном турнире Thiem's 7, организованном третьей ракеткой мира австрийцем Домиником Тимом, в пятницу определился только один финалист.
В полуфинале соревнований в Китцбюэле Тим обыграл испанца Роберто Баутиста-Агута со счётом 6:7, 6:2, 6:2. Второй полуфинал, в котором встречаются итальянец Маттео Берреттини и россиянин Андрей Рублёв, был прерван из-за дождя при счёте 6:4, 2:1 в пользу 14-й ракетки мира и будет доигран в субботу, 11 июля. Финал начнётся сразу после него, а встреча за третье место была отменена.
Напомним, на групповом этапе Рублёв уступил Тиму со счётом 5:7, 4:6.
Помимо полуфиналистов в турнире принимали участие Деннис Новак (Австрия), Каспер Рууд (Норвегия), Карен Хачанов (Россия) и Ян-Леннард Штруфф (Германия).
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