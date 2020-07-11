Свитолина и Тим узнали соперников на выставочном турнире в Берлине

В Берлине состоялась жеребьёвка выставочного травяного турнира bett1ACES, который с 13 по 15 июля пройдёт на новом Центральном корте стадиона Steffi Graf в теннисном клубе LTTC Rot-Weiss.
Согласно жребию, в четвертьфинале женского турнира встретятся Анастасия Севастова из Латвии и немка Юлия Гёргес, чешка Петра Квитова и немка Андреа Петкович. Победительница первого матча за выход в финал сыграет с украинкой Элиной Свитолиной. Сильнейшая в противостоянии Квитовой и Петкович встретится с Кики Бёртенс из Нидерландов.
В мужском турнире немец Томми Хаас и итальянец Янник Синнер решат, кто из них встретится с третьей ракеткой мира – Домиником Тимом из Австрии. А испанец Роберто Баутиста-Агут и немец Ян-Леннард Штруфф поспорят за место в полуфинале против итальянца Маттео Берреттини.
Отметим, вслед за травяным турниром 17–19 июля в Берлине стартуют соревнования на харде, но там состав участников претерпит изменения.
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