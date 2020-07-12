На Ultimate Tennis Showdown определились составы полуфинальных пар
На турнире известного тренера Патрика Муратоглу Ultimate Tennis Showdown, который стартовал 13 июня во Франции, определись полуфинальные пары.
Лидирующий на турнире грек Стефанос Циципас встретится с бельгийцем Давидом Гоффеном, а 8-я ракетка мира Маттео Берреттини поборется за выход в финал с французом Ришаром Гаске. Обе встречи состоятся сегодня, 12 июля, в 19:30 и 18:15 мск соответственно. Финал турнира также состоится сегодня в 23:00 мск.
Помимо вышеупомянутых теннисистов в турнире принимали участие Алексей Попырин (Австралия), Дастин Браун (Германия), Фелисьяно Лопес (Испания), Эллиот Беншетри, Бенуа Пэр, Люка Пуй, Корентен Муте (все — Франция) и третья ракетка мира Доминик Тим (Австрия), который снялся с турнира.
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